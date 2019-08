Patenschaft für Beethoven : Patenschaft für ein Beethoven-Stück

Kleve Die Komponistin Miranda Driessen stammt aus der Grenznähe in den Niederlanden.

Die Stadt Kleve hat eine bedeutende Notenpatenschaft übernommen: Im Rahmen des Kompositionsprojekts „250 pieces for Beethoven“ bekam die Stadt gerade ein „musikalisches Patenkind“. Das weltumspannende Projekt zu Ehren des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven im Jahre 2020 wurde vorausschauend bereits 2013 von der Bonner Pianisten Susanne Kessel initiiert. In insgesamt zehn Bänden werden komponierte Statements mit Bezug zu Beethoven (einzige Auflage: die Komposition darf nicht länger als eine „Bagatelle“ sein) von der Pianistin editiert und veröffentlicht.

Die Uraufführung der Stücke findet immer in Bonn statt und die Interpretation übernimmt Kessel selbst. Dazu lud sie Komponisten aus der ganzen Welt ein, ein Stück beizusteuern. In Band 7 der Notenedition ist nun „Werden Menschen Brüder? Alle?“ erschienen, genau das Stück, für das Kleve die Patenschaft trägt, wie im Frühjahr 2018 beschlossen wurde.

Die Komponistin des Werks, Miranda Driessen, stammt aus der Grenznähe in den Niederlanden – passend zu der Nähe zu Kleve und passend zum „grenzüberschreitenden“ Gedanken hinter dem Projekt. Mit den Aufführungen der Werke lockt Kessel viele Komponisten in die Beethovenstadt Bonn und unzählige Konzerte in anderen Städten und Ländern macht das Geschehen zu einer wahren „Titanenaufgabe“. So kann die Stadt Kleve wohl zu Recht stolz sein, ein Teil dieses Projekts zu sein.