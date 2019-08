ArtOll feiert Jubiläum : ArToll feiert mit Ausstellung „Silber“ Jubiläum

(mgr) Der Kunstliebhaber, Psychologe und zeitweise Galerist Uwe Dönisch-Seidel, heute Landesbeauftrager für den Maßregelvollzug, unter anderen die Künstler Hildegard Weber, Claus van Bebber, Dini Thomsen und Günther Zins füllten 1994 die Räume des leeren Haus 6 der LVR-Klinik Bedburg-Hau) wieder mit Leben.

Mit Kunst, die hier in einer Art Labor entstehen sollte Damit schufen sie für Haus 6 ein neues Format: Hier konnten sich Künstler treffen, die wieder Künstler einluden, die sich in den Räumen aufhielten und Kunst machten, teils auch auf der Suche nach der vergangen Zeit der Psychiatrie. Das Konzept ging auf, es gab schöne und skandalöse Ausstellungen, lange Diskussionen, Musikperformances, und auch die eine oder andere Feier in den Räumen und auf der Veranda des Hauses, dem die Gründer den Namen ArToll gaben.