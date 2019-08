Projektraum-Bahnhof Kleve : Bauhaus im Schaufenster

Kleve Im Jubiläumsjahr des Bauhauses startet der Kunstverein projektraum.bahnhof25 die „Bauhaus-Aktion“, an der jeder teilnehmen kann. Die Künstler laden zum Gucken, zum Mitmachen und zum Austausch in ihre Klever Räume ein.

1924 zeichnete Herbert Bayer einen Zeitungskiosk, der als Plakat des Bauhaus-Archivs auch als Sinnbild für die revolutionäre Bauhaus-Truppe aus Weimar und Dessau gesehen werden kann – wie ein Schaufenster des Bauhauses mit seiner klaren grafischen Gestaltung machte es das Alltägliche zum Besonderen. Ein anderes Bild ist das Spiel von Licht und Schatten in der Bauhaus-Fotografie, von Balkonen und Menschen die lange Schatten werfen: All das soll Teil des Projektes sein, das jetzt im Klever Projektraum-Bahnhof-25 anläuft und in dessen Schaufenstern an der Bahnhofstraße schon zu erahnen ist: klare geometrische Formen im Schaufenster, Licht und lange Schatten, wie die noch unfertige Installation im Hauptraum des Projektraumes erahnen lässt, die derzeit dort entsteht.

Seit Freitagabend stellt der Projektraum-Bahnhof-25 das Bauhaus in sein Schaufenster. Der Klever Kunstverein möchte das Prozesshafte der Kunst- und Architektur-Schmiede aufzeigen: „Bauhaus ist Ideen-Fabrik, Reduktion, Bilder, Tanz, Musik, das Spiel mit Licht und Schatten. All diese Elemente werden Platz finden“, sagt Elisabeth Schink vom Klever Kunstverein Projektraum. Dazu öffnen sie auch Samstag und Sonntag ihre Räume und laden alle ein, mitzumachen: „Uns ist der Gemeinschaftsgedanke vom Bauhaus wichtig. Kollektiv und interdisziplinär, chaotisch und minimal“, erklären Schink, Ulrike Scholder und Dirk Knickhoff vom Projektraum.

Ort Der Porjektraum liegt an der Bahnhofstraße 25 in kleve.

Aktion Bauhaus „Bringen sie mit, was Sie mit dem Bauhaus verbindet: Erinnerungen, Objekte, Zeichnungen, Erlebnisse, Gedanken, Erkenntnisse, Fragen, Neugier“ heißt es in der Einladungskarte zur Aktion.

„Wir wissen nicht, was uns erwarten wird. Künstler werden kommen und jeder ist willkommen. Jeder kann mitgestalten, zeigen, hören lassen. Das Schaufenster ist geöffnet und alle können auch von außen dem Prozess beiwohnen“, sagt Elisabeth Schink. Sie finde den Mut, sich für neue Sichtweisen zu öffnen, sich über Grenzen hinwegzusetzen, inspirierend. „Und dann neue Verbindungen herzustellen: Die Verbindung zwischen Handwerk, Design und Kunst, die Verbindung von Maschine und Mensch“, schwärmt sie. So seien grundlegende Formen gefunden worden, die heute noch Gültigkeit haben. „Es gibt auch die Verbindung zwischen verschiedenen Medien mit vereinfachter Formgebung, Farbe und Klang. Bauhausbühne und Tanz sind Bereiche mit denen ich mich beschäftigen werde“, sagt sie.

Es ist ein Experiment, das einerseits vom Mitmachen, von der Aktion lebt, vom Dabeisein am Samstag oder Sonntag. Das aber auch Ergebnisse bringen soll, wie beispielsweise die begonnene Einrichtung im rechten Raum, die abends vom Schattenspiel so lebendig wird. Deshalb ist das Experiment des Projektraums zwar einerseits eine Momentaufnahme, was die Performances oder die Musik betrifft. Andererseits reiht es sich aber auch in den Ausstellungsreigen des Projektraumes ein. „Nach dem Wochenende werden wir die Schaufenster noch zwei Wochen offen lassen, so dass von Außen eingesehen werden kann“, verspricht Elisabeth Schink.