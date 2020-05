Politik : Kreis-Defizit fünf Millionen größer

Kreis Kleve Die Corona-Krise schlägt zu buche. Allein 3,12 Millionen Euro sollen vom Kreis an die Flughafen Niederrhein GmbH fließen. Der dritte große Posten im Nachtragshaushalt betrifft das Berufskolleg des Kreises Kleve.

Die Kreisverwaltung begründet den Nachtrag in ihrer Vorlage mit der Ausbreitung des Coronavirus und den damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft. Zur Linderung der Folgen der Corona-Krise sei es zwingend erforderlich, den in ihrer Existenz bedrohten Selbständigen und Kleinunternehmen im Kreis zeitnah nicht rückzahlbare Soforthilfen zur Verfügung zu stellen. Zehn Millionen Euro stehen dafür im Nachtragshaushalt.

3,12 Millionen Euro sollen vom Kreis an die Flughafen Niederrhein GmbH (FN) fließen. Der Airport sei ebenfalls wegen der Corona-Pandemie in eine wirtschaftliche Notlage geraten. Mit diesem Betrag soll die stille Beteiligung des Kreises an der FN erhöht werden. Der Anteilserwerb, so die Kreisverwaltung, stelle bilanztechnisch einen Aktivtausch dar und belaste die Ergebnisplanung nicht. Die bisher letzte Finanzspritze für den Flughafen ist nicht lange her. Ende 2019 gab es einen Betriebskostenzuschuss für 2020 über rund zwei Millionen Euro. Der Kreis zahlte 52 Prozent, die Gemeinde Weeze 48 Prozent.