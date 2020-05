Fußball : 1. FC Kleve holt Calvin Top vom VfL Rhede

Kleve Der 21-Jährige soll die Offensive des Oberligisten ab der kommenden Saison verstärken. Coach Umut Akpinar hat seine Spieler wieder zu Trainingseinheiten gebeten – allerdings unter besonderen Hygiene-Vorkehrungen.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit perfekt gemacht. Nach Pierre Heyer (KFC Uerdingen) wechselt auch der 21-jährige Calvin Top an den Bresserberg. Der Offensiv-Akteur kommt vom Landesligisten VfL Rhede. Dort kam er in der abgebrochenen Saison 2019/20 auf zwölf Einsätze, vier Treffer und zwei Vorlagen.

„Ich sehe den Wechsel nach Kleve als richtigen Schritt an. In Rhede habe ich nach meiner Zeit in Bocholt die nötige Spielpraxis auf Landesliga-Niveau gesammelt. Nun brenne ich dafür, den Sprung in die Oberliga zu schaffen“, sagt Calvin Top.