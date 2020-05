Aktuelle Corona-Zahlen : 16 neue Corona-Infektionen im Kreis Kleve, nur fünf im Kreis Wesel

Kreis Wesel/Kreis Kleve Die aktuellen Coronazahlen der beiden Nachbarkreise Wesel und Kleve laufen am Freitag, 29. Mai, ein zweites Mal in dieser Woche auseinander. Der erneut sprunghafte Anstieg im Kreis Kleve hat seinen Grund bei den Zeitarbeitern aus dem fleischverarbeitenden Unternehmen im niederländischen Grenzgebiet. Flächendeckende Tests hatten ergeben, dass 88 Arbeiter an dem Coronavirus erkrankt waren, ein Teil davon wohnt im Kreis Kleve. Deren Infektionen beeinflusste ein erstes Mal die Zahl der Neuinfektionen am Mittwoch, 26. Mai – und jetzt erneut am Freitag, 29. Mai.

Davon sind 42 in Bedburg-Hau, 86 in Emmerich am Rhein, 90 in Geldern, 57 in Goch, 31 in Issum, 29 in Kalkar, 41 in Kerken, 60 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 94 in Kleve, 12 in Kranenburg, 52 in Rees, 15 in Rheurdt, 60 in Straelen, 8 in Uedem, 14 in Wachtendonk und 14 in Weeze.