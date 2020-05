Filmfans brauchen noch Geduld : Kinos in Kleve und Geldern bleiben bis 1. Juli noch zu

Kleve/Geldern Betreiber Reinhard Berens hat sich gegen eine sofortige Öffnung entschieden. Der Grund ist eine Mischung aus mangelndem Angebot und wirtschaftlicher Verantwortung. Zudem läuft im Autokino Kleve am Samstag der letzte Film.

Obwohl es Kinobetreibern ab Montag wieder erlaubt ist, ihre Säle zu öffnen, müssen sich Filmfans in Kleve und der Region noch einen Monat gedulden. Denn Reinhard Berens, Betreiber der Kinos in Kleve und Geldern, wird den Betrieb erst im Juli wieder aufnehmen. Zudem werde am heutigen Samstag auch der letzte Film im Klever Autokino gezeigt. „Der Zenit ist überschritten, der Zuspruch hat um rund 75 Prozent nachgelassen“, sagte Berens unserer Redaktion.

Und auch Indoor wird es vorerst keine Filme zu sehen geben. „Es ist einfach zu früh. Die aktuellen Beschränkungen sind keine Grundlage, um wirtschaftlich arbeiten zu können.“ So könne Berens in seinen größten Saal, in dem normalerweise 400 Menschen Platz finden, aktuell nur 80 hereinlassen. Es gehe nun darum, die Zeit bis zum 1. Juli zu überbrücken und auch Arbeitsplätze zu sichern. „Meine Mitarbeiter gehen jetzt in den Jahresurlaub. Und dann hoffen wir darauf, dass uns die Menschen ab Juli nicht hängen lassen.“

Doch nicht nur die Hygieneregeln sind ein Grund dafür, warum sich Berens gegen eine Öffnung entschieden hat. Auch die aktuelle Marktlage hat eine Rolle gespielt. „Das, was Kino ausmacht, ist das Material, das uns zur Verfügung gestellt wird. Und die großen Produktionen der internationalen Verleiher bleiben derzeit in der Schublade, weil diese den Markt noch nicht bedienen wollen.“ Die Corona-Lage in Europa sei einfach noch zu unterschiedlich. Während in Deutschland halbwegs wieder Normalität einkehrt, sieht es in Großbritannien und Frankreich deutlich anders aus. Ähnlich ist die Situation für deutsche Verleiher. „Während in NRW und Hessen Kinos schon wieder öffnen dürfen, ist es in Berlin noch verboten. Dieser Flickenteppich verhindert, dass Filme aktuell veröffentlicht werden“, so Berens.