Schottheide : Schottheide feiert vier Tage Kirmes

Kranenburg-Schottheide Freitag startet das Volksfest in dem Kranenburger Ortsteil.

Traditionell findet am dritten Wochenende im August in Schottheide die Kirmes statt. Vier Tage lang darf gelacht, getanzt und gefeiert werden. Am Freitag, 16. August, fällt um 21 Uhr der Startschuss zum Summer Break im Festzelt. DJ Björn sorgt für gute Stimmung. Weiter geht es am Samstag, 17. August, um 16 Uhr mit dem Familientag XXL. Traditionell können sich Teams vor Ort anmelden, ob Kegelclub oder Kaffeekränzchen, ob jung oder alt, die dann in Spielen gegeneinander antreten. Abends werden die Sieger im Festzelt prämiert und alle können zur Musik von DJ Hubert feiern.