Mobilität : Mitfahrbänke werden aufgestellt

Mitfahrbänke wie diese werden in Louisendorf und Huisberden aufgestellt. In Hau und Schneppenbaum sollen bestehende Bänke genutzt werden. Foto: Michael Hendricks

Bedburg-Hau In vier Bedburg-Hauer Ortsteilen sollen Bürger einfacher per Anhalter fahren können.

Der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau hat Anfang Juli beschlossen, dass so genannte Mitfahrerbänke aufgestellt werden sollen. Damit wird nun ein Antrag der FDP-Fraktion aus Juli 2018 in die Tat umgesetzt. „Die Mitfahrerbänke dienen der persönlichen Mobilität und ergänzen den öffentlichen Personennahverkehr“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Hendricks. „Die Mitfahrerbänke können von allen Personen genutzt werden, insbesondere von denen, die über kein eigenes Auto verfügen.“ Nun werden in den Ortschaften Louisendorf und Huisberden Bänke aufgestellt, die eine entsprechende Beschilderung erhalten. In Hau und Schneppenbaum sollen bestehende Bänke genutzt werden.