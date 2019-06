Kranenburger Volksfest : Die neue Kirmes von Kranenburg

Das Vorbereitungsteam der neuen Kranenburger Kirmes freut sich bereits auf die Premiere des Volksfestes in der Grenzfeste. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kranenburg Ein starkes Team verleiht dem Volksfest in der Grenzfeste ein völlig neues Gewand. Auf die Bürger und Gäste wartet im Monat August ein knallbuntes Programm mit Menschenkicker, Klumpenkönig und weiteren Attraktionen.

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Ein ebensolch großes Ereignis soll die Kranenburger Kirmes wieder werden, die in der Vergangenheit bekanntlich an Attraktivität verloren hatte und der gar das Aus drohte. Kranenburg ohne Kirmes? „Das geht ja wohl gar nicht“, meinte seinerzeit nicht nur Sascha Pouwels, der vor drei Jahren die Traditions-Gaststätte „Zum Löwen“ übernommen hatte, obwohl ihm viele davon abrieten. Doch erfuhr Pouwels im Laufe der Zeit immer mehr Zuspruch. Darin bestärkt ist der in der deutsch-niederländischen Musik- und Gastronomieszene als gut vernetzt bezeichnete Gastronom zwischenzeitlich zum Festwirt der Kranenburger Kirmes auserkoren worden, die im August in einem völlig neuen Gewand daher kommen wird.

Mehr noch, seine Gaststätte ist mittlerweile zum Vereinslokal der „Macher“ des völlig neu konzeptionierten Volksfestes am Waschwall geworden, zu denen auch Joachim Janßen gehört. „Wir sind ein Team von neun Leuten, die ich mittlerweile als schlagkräftige Truppe bezeichnen möchte“, sagt Janßen im Gespräch mit unserer Zeitung, der nicht ohne Stolz auf den druckfrischen Flyer blickt, mit dem das Kranenburger Kirmesteam der Bevölkerung Geschmack auf das vollkommen neue Kirmesprogramm machen möchte.

info Pfingstkirmes wurde in den August verlegt Neuer Verein „Kranenburger Kirmes Komitee“ Traditioneller Termin Von 1949 bis 1971 fand der Rummel schon im Spätsommer statt. Freier Eintritt Kirmezelt, Kirmescamping, bei Auftritten mehrerer niederländischer Musikgruppen.

Denn knallbunt soll das Comeback der Kirmes ab dem 9. August werden, wobei jeder der vier Tage anders überschrieben wird. „Kranenburg dreht sich“ heißt es da gleich zu Beginn des bunten Treibens, zu dem Bürgermeister Günter Steins die Kirmesportale eröffnen soll. Und damit man gleich so richtig in Stimmung kommt, kredenzt Sascha Pouwels mit dem „Flügel“ ein völlig neu kreiertes Aktionsgetränk. Kirmespokalschießen, 90iger Jahre Party und das verrückteste Selfie im Festzelt, zu dem an allen Tagen freier Eintritt gilt, runden das Programm ab. Kranenburg trifft

Jedermann, heißt es dann an Tag zwei der alternativlosen, geselligen Veranstaltung, zu der dann ein sogenannter Menschenkicker, Danz op de Dääl und der Wettkampf um die Würde des Klumpenkönigs oder der Klumpenkönigin in den Vordergrund rücken.

Ganz traditionell hingegen der Sonntag, 11.August, an dem auf dem Festplatz mit dem Krönungsball als Höhepunkt gefeiert werden soll. Kranenburg lässt es knallen heißt es schließlich zum Abschluss der „knallbunten Kirmes“ am Montag, den 12. August, der zunächst mit großem Familientag und zahlreichen Überraschung für die Kinder aufwartet, wobei gegen 22 Uhr ein Feuerwerk abgebrannt werden soll. Kurzum, auf der Kranenburger Kirmes soll, so die „Macher“, vom 9. bis zum 12. August Freude pur herrschen und zwar für alle Bürger ganz gleich welchen Alters, soll etwas geboten werden, damit die Tradition fortgeführt, auch wenn sie mit einem neuen Datum daher kommt. Hierzu gibt sich das starke „Kirmesteam“ im Vorfeld zweifellos Mühe, sehr viel Mühe, um die ehemalige Grenzfeste am zweiten Augustwochenende in ein farbenfrohes, knallbuntes Licht zu tauchen. Fehlen nur noch die Bürger, die das neue Konzept annehmen, wobei das Kirmes-Team allemal eine Chance verdient hat.