Der "Tennisschläger" in Kranenburg : Der „Tennisschläger“ wird entschärft

Der "Tennisschläger" in der Vogelperspektive. Von hier aus geht es mit dem Auto in die Niederlande oder nach Goch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Seit Montag wird an dem kurvigen Streckenabschnitt in Kranenburg gebaut, eine Umleitung ist eingerichtet. Das unfertige Stück B 9/B 504 wurde als Unfallhäufungsschwerpunkt ausgemacht. Nun wird die Querneigung angepasst.

Es ist die Aufgabe einer Unfallkommission, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Unfälle auf den Straßen zu minimieren. Ihr gehören die Polizei, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Gemeindeverwaltung an. Die Kreis Klever Experten-Gruppe hatte zuletzt festgestellt: Auf dem sogenannten „Tennisschläger“, dem nie zu Ende gebauten Stück von B 9/B 504 in Kranenburg, häufen sich seit Jahren die Unfälle. „Man sieht dort zwei markante Stellen in der Leitplanke, wo es wohl immer mal wieder gekracht hat“, sagt Ferdinand Böhmer, Kämmerer der Gemeinde Kranenburg.

Zum Hintergrund: Im Jahr 2017 ereigneten sich auf dem „Tennisschläger“ drei Unfälle mit mittelschweren Blechschäden. Im vergangenen Jahr wurde ein Unfall mit einem Leichtverletzten und Sachschaden sowie zwei Sachschäden gezählt. Dazu kommt ein Blechschaden im Februar dieses Jahres. Nun soll der – so nennt ihn der Landesbetrieb – Unfallhäufungsschwerpunkt in der Grenzgemeinde entschärft werden. „Die Kommission hat uns mitgeteilt: Hier müsst ihr etwas machen“, sagt Dietmar Giesen, Projektleiter Bauen der Regionalniederlassung Niederrhein beim Landesbetrieb Straßen NRW.

Info Der Tennisschläger ist ein gescheitertes Projekt Verkehr Vom Tennisschläger aus geht es entweder in Richtung Nimwegen oder nach Goch. Lückenschluss Wäre die B9 bis zur Rheinbrücke durchgezogen worden, wäre ein Schnellweg über Kleve nach Nimwegen denkbar gewesen. Mittlerweile wurde das Vorhaben jedoch aus dem Bundesverkehrswege- und dem Regionalplan gestrichen. Gegner Protest von Umweltbewegungen verhinderte Ende der Sechzigerjahre die Fertigstellung.

Demnach soll die Linienführung und die Querneigung der Fahrbahn in Teilbereichen angepasst werden. „Wenn sich alle an die Straßenverkehrsordnung halten würden, gäbe es hier keine Unfälle“, sagt Giesen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt auf dem „Tennisschläger“ 50 Kilometer pro Stunde. Nur halte sich eben nicht jeder an die StVO, sonst gebe es Giesen zu Folge auch keine Unfälle an Verkehrskreuzungen. Schließlich komme es auch dort trotz der entsprechenden Stopschilder zu Zusammenstößen von Fahrzeugen.

„Wir investieren in die Infrastruktur vor unserer Haustür“, sagt Giesen. Die Querneigung zum Kurveninneren soll künftig stärker jene Fliehkräfte abfedern, die wirken, wenn sich ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit in die Kurve legt. Man könne sich das, so Giesen, wie ein Modellfahrzeug auf einer Carrera-Rennbahn vorstellen. „Wer zu schnell in eine Kurve fährt, kann aus der Kurve rausfliegen“, sagt er. Dazu kommt: Durch die Neigung soll der Regen besser abfließen und Aquaplaning auf der Fahrbahn vermieden werden. Heute liege die Neigung neuer Straßen bei kaum bemerkbaren 2,5 Prozent, früher aber sei diese deutlich geringer gewesen, erklärt er. Damit der Regen nicht nur zu einer Seite über die gesamte Fahrbahn abläuft, wird auch die Längsneigung, die sogenannte Gradiente, verbessert.

Der Kostenpunkt für das Verkehrsprojekt: 350.000 Euro. Für Giesen ist das gut investiertes Geld: „Mit dieser Maßnahme können künftig Kosten vermieden werden. Nach Unfällen mussten nämlich immer wieder die Schutzplanken erneuert werden.“ Auch die Sperrung der Straße nach Unfällen und die Bergung von verunglückten Fahrzeugen habe immer wieder erhebliche Kosten verursacht. Am Montag dieser Woche haben die Arbeiten an der kurvigen Verbindungsstrecke begonnen. Während der Maßnahme wird der Verkehr in Richtung Nimwegen als Einbahnstraße durch die Baustelle weiter über den „Tennisschläger“ und zeitweise über die Gegenfahrbahn geführt. Für den Verkehr aus den Niederlanden in Richtung Goch haben die Verkehrsplaner eine Umleitung eingerichtet. Diese führt durch die Ortschaft Wyler und über die Klever Straße in Richtung Gemeindegrenze.