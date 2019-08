Prozess in Kleve : „Keinen Bock mehr auf Drogen“

Vor der 1. großen Strafkammer des Klever Landgerichts müssen sich die beiden Männer seit Anfang August verantworten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kleve Zwei Männer müssen sich wegen Amphetamin- und Marihuanahandels verantworten.

Ein 30-jähriger Bedburg-Hauer und ein 49-jähriger Klever sollen umfangreich mit den Betäubungsmitteln Amphetamin und Marihuana gehandelt haben. Vor der 1. großen Strafkammer des Klever Landgerichts müssen sich die beiden seit Anfang August verantworten.

Am Montag fand der zweite Verhandlungstag statt. Einziger Zeuge des Tages: Ein 30-jähriger Klever, der Ende Juli zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verurteilt worden ist. Gegen das Urteil des Klever Landgerichtes hat der Mann Revision eingelegt.

Im Zeugenstand zeigte sich der 30-Jährige aussagebereit: Er kenne den gleichaltrigen Angeklagten seit der Grundschule. Anfang 2018 habe man sich nach rund 15 Jahren ohne Kontakt wiedergetroffen – und dabei ein gemeinsames Betätigungsfeld festgestellt: den Handel mit Betäubungsmitteln. Der Schulfreund habe ihn dann mit einem Dealer in den Niederlanden bekannt gemacht, von dem er selber, so der Zeuge, in der Folgezeit regelmäßig Amphetamin und Marihuana bezogen habe.

Die Einkäufe seien wiederum teilweise an den alten Schulkameraden geliefert worden – etwa zehn Lieferungen, jeweils im unteren dreistelligen Grammbereich, erklärte der Zeuge. Ein verlässlicher Abnehmer sei der Angeklagte gewesen: „Das, was er bestellt hatte, konnte er auch immer bezahlen.“ Bar seien die Betäubungsmittel bezahlt worden – so hätten 100 Gramm Marihuana beispielsweise zwischen 450 und 650 Euro gekostet – „je nach Qualität“. Ein Teil der Einkäufe soll dann laut Staatsanwaltschaft beim älteren Angeklagten gelandet sein.

Beide Angeklagten des laufenden Prozesses hatten die Vorwürfe am ersten Verhandlungstag weitgehend gestanden. Der 49-Jährige hat eine Geschichte als Heroinabhängiger und strebt eine Therapie an. Der psychiatrische Gutachter Jack Kreutz schätzte dessen Erfolgsaussichten im Maßregelvollzug oder in einer freiwilligen Therapie als hoch ein. „Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf Drogen“, habe der 49-Jährige ihm erklärt, so der Gutachter.

Der Hang zu Drogen mag auch beim jüngeren der beiden Angeklagten ein Antrieb zum mutmaßlichen Drogenhandel gewesen sein. Strafverteidiger Karl Haas erklärte, sein Mandant habe als Dealer den eigenen Kokainkonsum finanzieren wollen.