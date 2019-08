Kranenburg : Sommerspaß auf Schienen

Kleve/Kranenburg Die Grenzland-Draisine zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek ist eine Attraktion und zieht sogar Gäste aus größerer Entfernung an. Geschäftsführer Gerd Scholten erklärt die Rolle des Wetters für das Draisinengeschäft.

Temperaturen bis an die 40-Grad-Marke mögen die wenigsten. Das gilt auch für Gerd Scholten. Seine Beweggründe reichen allerdings über die üblichen hinaus. Er ist Geschäftsführer der Grenzland-Draisine, die zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek in den Niederlanden verkehrt. Wenn es nach ihm geht, hätten wir den ganzen Sommer lang angenehme Temperaturen. Bedeckt darf es auch gerne mal sein. Der Grund liegt auf der Hand: das Geschäft. Bei heißem Wetter wollen die Leute bestimmt nicht auf den Schienen in der Sonne brühten. „Ist es zu warm, gehen die, die über den Sommer hierbleiben lieber ins Schwimmbad. Ein Sommer wie letztes Jahr, der anhaltend lang so heiß ist, ist nicht gut für uns. Bis 25 Grad herrscht perfektes Draisinenwetter“, sagt der 53-Jährige. Und er muss es wissen.

Seit vier Jahren betreut er nun die Grenzland-Draisine, die 2019 ihr 12-jähriges Bestehen feiert. Im Jahr 2017 wurde er Geschäftsführer. In dieser Zeit hat er viel erlebt und konnte reichlich Erfahrung sammeln. Er kennt die Zahlen. So treten circa 27.000 bis 27.500 Menschen pro Jahr auf der alten Verbindungsstrecke zwischen Kleve und Nimwegen in die Pedale. Der Saisonbetrieb läuft von März bis Oktober. Wenig erstaunlich: die stärksten Monate sind Juli und August. Samstag und Sonntag kommen die meisten. Im Sommer kann es schon einmal vorkommen, dass Fahrten mehrere Wochen im Voraus ausgebucht sind. Fakten wie diese sind kein Wunder. Eine ähnliche Attraktion sucht man in der näheren Umgebung vergeblich. Die Grenzland-Draisine ist schlichtweg außer Konkurrenz. Mittlerweile verfügen Scholten und sein Team über einen beachtlichen Fuhrpark. Neben 21 kleinen Familien-Draisinen, die bis zu vier Fahrgästen Platz bieten, verfügen sie über 13 weitere Club-Draisinen für maximal 14 Fahrgäste. Diese werde vor allem von Betrieben und Vereinen genutzt, so Scholten.

Da viele der Fahrgäste nach einer Fahrt nicht gleich wieder umkehren wollen, kooperiert die Grenzland-Draisine mit Drittanbietern in den jeweiligen Halteorten. „In Kleve lässt sich die Fahrt mit einer Stadtführung oder Bootsfahrt verknüpfen. In Kranenburg kann man Bogenschießen und Grillen“, erklärt Scholten. „Wer in Groesbeek Halt macht, dem bietet sich die Chance einer Brauereibesichtigung.“ Des Weiteren kann man dort eine Partie Bauerngolf spielen. Dies sei ein abgerundetes Programm, das sehr gerne in Anspruch genommen werde, so Scholten. All dies sind Arrangements, von denen beide Parteien profitieren sollen. In erster Linie dienen sie jedoch dem Fahrgast, der seine Draisinenfahrt so mit einem schönen Niederrheinerlebnis verbinden kann. Das scheint in der Tat gut anzukommen. Nicht umsonst nehmen die Gäste teils weite Anfahrten in Kauf. Das freut Gerd Scholten. „Die wenigsten kommen von hier. Wir haben teilweise Gäste aus Bonn, Köln, Leverkusen und Borken.“