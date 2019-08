Die Schnitzlers regieren in Langwaden : Im Klosterdorf wird Kirmes gefeiert

Langwaden Das Königspaar Markus und Christiane Schnitzler regiert jetzt in Langwaden.

Nach der Fest-Eröffnung bieten die Braumtumsfreunde am Samstag ab 13.30 Uhr ein Programm für Kinder an. Um 19 Uhr startet der erste Umzug; er endet im Zelt, wo die Band „Klangstadt“ für Stimmungen sorgt. Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit einer Messe im Kloster. Nach der Gefallenenehrung beginnt der Frühschoppen mit Jubilarehrung. Um 16 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung, der seinen Höhepunkt in der Königsparade findet. Um 17.30 Uhr wird der neue Junghahnenkönig Lukas Freyenberg im Zelt gekrönt.