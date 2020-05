Täter mit Beute auf der Flucht : Geldautomat gesprengt

Kleve-Materborn Von einem lauten Knall wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Materborner geweckt. Der Grund: Unbekannte hatten den Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Sie flüchteten mit erbeutetem Geld.

Am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr haben Unbekannte den Geldautomatensprengung bei der Sparkasse in Kleve-Materborn gesprengt. Das teilte die Kreispolizei Kleve mit. Zeugen berichteten demnach von mehreren lauten Knallgeräuschen. Der Geldautomat, sowie diverse Scheiben des Schalterraums wurden erheblich zerstört. Am Tatort wurden Geldscheine auf dem Boden liegend vorgefunden. Daher sei davon auszugehen, dass die Täter eine bisher unbekannte Summe Bargeld erbeuteten, so die Polizei. Vom Tatort flüchteten zwei Personen auf einem Motorroller in einen angrenzenden Park und drei Personen in einem roten PKW. Bislang kann zur Höhe der Tatbeute und des Sachschaden keine Aussage gemacht werden.