Im Weseler Hanseviertel : Einbrecher versuchen vergeblich, Tresor zu öffnen

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Mögliche Zeugen des Einbruchs im Hanseviertel werden gebeten, die Polizei anzurufen.

Wesel Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Weseler Hanseviertel ihr Unwesen getrieben. Sie drangen in eine Werkstatt an der Handwerkerstraße ein und versuchten einen Tresor aufzuschweißen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, misslang das Vorhaben der Täter. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten, ohne etwas mitgenommen zu haben. Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu kontaktieren.

(RP )