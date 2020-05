Geldscheine lagen auf dem Boden : Unbekannte sprengen Geldautomat in Kleve

Unbekannte sprengen Geldautomat in Kleve

Kleve In Kleve-Materborn haben unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Nachbarn hörten mehrere laute Knallgeräusche. Die Täter sind auf der Flucht.

Am frühen Samstag Morgen um 3.27 Uhr kam es zu der Geldautomatensprengung bei der Sparkasse in Kleve-Materborn. Das berichtet die Polizei. Zeugen gaben an, mehrere laute Knallgeräusche gehört zu haben.