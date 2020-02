Kleve : Kleve hat neues Portal für Ratsunterlagen

Kleve Der alte Link des „Rathausinformationsystems“ wird nach der Ratssitzung nicht mehr gepflegt.

Das Rathausinformationsystem der Stadt Kleve, das jetzt via kommunales Rechenzentrum die alte Klever Seite auf dem Internetaustritt der Stadt ersetzt, hat ein neues Outfit. Die Darstellung ist anders, so werden beispielsweise die Sitzungen in einem bunten Wochenplan gelistet – so wie es beispielsweise auch die Stadt Goch seit geraumer Zeit hat. Geht der Bürger noch gewohnt unter „Kleve.de“ auf die Internetseite der Stadt und klickt dann „Rathausinformationsystem“ an, ist er sofort mit der neuen Seite verlinkt. Der kommunalpolitisch interessierte Klever kann sich aber auch direkt unter „ris.kleve.de“ einloggen und die neue Seite aufrufen. Er wird dann mit neuer Grafik auf die verschiedenen Wege zur Information verwiesen. Wählt er „Sitzungen“, kommt er auf den Kalender, kann die farbig unterlegten Termine aufrufen und bekommt so alle Unterlagen der Sitzung – die Vorlagen der Verwaltung, beim Bauausschuss beispielsweise die Pläne. Nach den Sitzungen gibt’s auch die Protokolle, die die Stadt führt. Es sei denn, es sind nichtöffentliche Sitzungsunterlagen. Die gibt es nicht. Ebenso darf der Bürger nicht die Diskussionen aus nichtöffentlicher Sitzung erwarten.