Kreis Kleve : Richtwert für Grundstückspreise

Serie Kreis Kleve Boris.NRW gibt Auskunft, was der Quadratmeter in den einzelnen Vierteln der Stadt oder der Gemeinde kosten könnte. Bei alten Häusern empfiehlt sich ein Gutachter. Der Kreis bietet Verbraucherberatung für Energiefragen.

Grundstück Die Suche nach einem Grundstück ist derzeit in den Hotspots des Kreises Kleve schwer (wir werden im Laufe der Themenwoche die neu entstehenden Baugebiete im Kreis Kleve vorstellen). Den Klever Kämmerer, der für die Vermarktung von städtischen Grundstücken zuständig ist, erreichten allein für 2022 mehrere hundert Anfragen von Bürgern, die ein Grundstück suchen. Denn für die in der Regel günstigeren städtischen Grundstücke ist die jeweilige Stadt oder Gemeinde der richtige Ansprechpartner (die Vergabekriterien für solche Grundstücke sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich). Freie Grundstücke gibt‘s beim Makler oder bei einem Investor. Wer einen Bauplatz oder einen Stadtbezirk im Blick hat und einen Richtwert für den Grundstückspreis wissen möchte, findet das bei www.boris.nrw unter „Bodenrichtwerte“. Man muss dann nur noch Straße und Ortschaft eingeben (gibt es auch als App). Das ist zwar eine offizielle Seite, dennoch können die Preise durch den Marktwert oder die hohe Nachfrage von den Richtwerten abweichen.

Welches Haus soll es sein? Schon lange haben Handwerk und Planer am Niederrhein gelernt, nicht nur mit Stein und Beton beim Hausbau umzugehen, sondern auch mit anderen Materialien wie Holz. Dabei können die Bauteile nach Plan vorgefertigt und dann vergleichseise schnell errichtet werden. Holzhäuser können später auch konventionell aussehen, wenn sie beispielsweise verklinkert sind. Auch moderne Fassadenelemente sind möglich, wie ein Haus in Schneppenbaum zeigt, das am Tag der Architektur vorgestellt wurde. Wie beim Stein-Haus sind hier sehr individuelle Planungen möglich. Ob Stein oder Holz – ein Architektur- oder Planungsbüro weiß für eine Planung weiter. Neben solchen individuell geplanten Häusern bieten die Massivhaushersteller im Kreis Kleve stabile Häuser „von der Stange“ an, wenn man schlüsselfertig alles in einer Hand wissen will.