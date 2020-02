Fußball : Freudentaumel in der Kabine des 1. FC Kleve

Kleve Der Oberligist spielt beim 2:1-Erfolg bei Germania Ratingen 04/19 äußerst selbstbewusst auf. Auch der zwischenzeitliche Rückstand durch Ex-Profi Moses Lamidi stoppt das Team von Trainer Umut Akpinar nicht.

„Die Jungs haben es ab der ersten Minute richtig gut gemacht, die Zweikämpfe zu jeder Zeit angenommen und ihr Spiel durchgezogen“, sagte Akpinar. Der 42-Jährige hatte im Vergleich zur Partie am Sonntag gegen den VfB Hilden gleich auf mehreren Positionen umgestellt. Für den verletzten Sebastian van Brakel lief Leslie Rume in der Innenverteidigung auf, im defensiven Mittelfeld spielte Luca Plum für Tim Haal. Zudem ersetzte Ali Hassan Hammoud im Sturmzentrum Levon Kürkciyan.

Ein kapitaler Fehler der Hintermannschaft war es dann, der nach 23 Minuten die überraschende Führung der Ratinger einleitete. Leslie Rume spielte den Ball auf Ahmet Taner zurück. Der Ball kullerte in Richtung des Schlussmanns, der diesem nur im Müßiggang entgegenlief. Doch die Rot-Blauen hatten die Rechnung ohne Germania-Angreifer Moses Lamidi gemacht. Der 32-jährige Nigerianer, der bei Borussia Mönchengladbach bereits in der Bundesliga zum Einsatz kam, spitzelte den Ball an Ahmet Taner vorbei und schob zum 1:0 ein. „In solchen Szenen sah man, welche individuelle Qualität Ratingen hat. Das Tor haben wir uns aber selbst zuzuschreiben“, sagte Akpinar. Sein Team wirkte in den Minuten danach angeschlagen. So hätte Ratingens Emre Demircan (27.) die Führung ausbauen können, sein Schuss flog wenige Zentimeter übers Tor.