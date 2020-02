Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in Kleve : Haus in Velbert bringt Mensing in Schieflage

Das Herrenhaus an der Herzogstraße gibt es seit 1989. Nach Angaben der Geschäftsführung geht es beiden Häusern in Kleve gut. Foto: Matthias Grass

Kleve Die Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) beraten die Restrukturierung von Mensing. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Bottrop und zwei großen Häusern in Kleve hat am Donnerstag ein sogenanntes Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung gestellt. Laut Geschäftsführung sei Kleve nicht betroffen. Alles bleibe wie bisher.