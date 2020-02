Karneval 2020 : Leo I. und Lena I. regieren Appeldorn

In der Gaststätte „Op den Huck“ in Appeldorn wurde an Weiberfastnacht das Kinderprinzenpaar Lena I. und Leo I. proklamiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Appeldorn Das frisch proklamierte Kinderprinzenpaar hat ab jetzt das Sagen im Ort. „Einen Karneval, der von Herzen kommt“, wollen Prinz Leo I. und Prinzessin Lena I. mit allen Jecken feiern.

Er ist ein „echter Appeldorner Jung“ und sie „eine wahre Augenweide“ – so zumindest stellten sich Prinz und Prinzessin gegenseitig dem Publikum des vollbesetzten großen Saals der Gaststätte „Op den Huck“ vor. Traditionell wird zu Weiberfastnacht das Kinderprinzenpaar in Appeldorn proklamiert. In der Schule und im ganzen Ort regieren jetzt Prinz Leo I. und Prinzessin Lena I. die Jecken.

Leo I. Kannenberg (10) ist begeisterter Fußballer und Fan von Borussia Mönchengladbach. Lena I. van den Boom (9) tanzt nicht nur gerne, sie ist auch Geräteturnerin. Die beiden Viertklässler der Heinrich-Eger-Grundschule wurden von ihren Mitschülern zum Prinzenpaar gewählt. „Es war klar, dass ihr das werdet“, sagt Jannik (10) lachend. Der langjährige Freund des Prinzen wurde als Adjutant auserkoren. Ebenfalls zum Hofstaat gehören der Standartenträger Luis (10) sowie die Hofdamen Marielena (9) und Mia (10).

Jetzt wurde das Prinzenpaar offiziell und feierlich durch Bürgermeisterin Britta Schulz und den ACC-Vorsitzenden Franz-Josef Welles auf den Thron gehoben. „Ein langer Traum wird wahr, hier zu stehen als Kinderprinzenpaar“, erklärt Leo I. in seiner kurzen Rede. Souverän leiten Prinz und Prinzessin durch die Show, stellen sich und ihre Gefolgschaft vor und verleihen jede Menge Prinzenorden: An die Bürgermeisterin, an ihre Schulleiterin und ihre Klassenlehrerin, an alle Möhnen und verschiedene Organisatoren ihrer Auftritte.

Auf seinen großen Tag, hat sich das Prinzenpaar gut vorbereitet: „Wir haben die Rede sehr viel geübt und den Tanz in der Turnhalle geprobt“, berichtet Lena, sichtlich erleichtert nach der Show. „Ich war schon aufgeregt, weil ich fast alle hier kenne“, erklärt Leo. „Aber sobald man auf der Bühne steht, ist die Aufregung wieder schnell weg.“ Zumal das Prinzenpaar nicht das erste Mal vor großem Publikum stand: 31 Auftritte absolvieren Leo I. und Lena I. in der Session, die meisten haben sie bereits hinter sich. Die Proklamation gehöre jedoch zu den Höhepunkten, gemeinsam mit dem Karnevalszug am Veilchendienstag, findet Lena.