Zum Sonntag : Vergnügt – erlöst – befreit

Superintendent Hans-Joachim Wefers. evangelischer Kirchenkreis Kleve in Goch. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kreis Kleve Superintendent Hans-Joachim Wefers spricht in seiner Kolumne übers Verkleiden im Karneval, über Rollen und das eigene Ich, das dahinter steckt. Und warum es eigentlich gar nicht so übel ist, mit sich selbst zufrieden zu sein.

An diesem Wochenende sind im Rheinland die Jecken los: Die närrische Session erreicht ihren Höhepunkt mit den „drei tollen Tagen“: Stimmung, Schunkeln, Bützen ist angesagt, flankiert von Umzügen, Festzelten, Maskeraden.

Die Psychologen sagen, das sei wichtig, dass wir mal so richtig aus der Rolle fallen können – aus der Rolle oder gar den Rollen, die wir im Alltag täglich einnehmen und einnehmen müssen – als Partner/in, als Mutter oder Vater, als Tochter oder Sohn, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Kirche oder wo auch immer. Einmal jemand anders sein, einmal eine andere Rolle ausprobieren als die, die wir real leben – das ist schön und macht Spaß! Verkleidet als diese oder jener auftreten, auf jeden Fall aber unerkannt – da kann man sich schon mal was trauen, was man sich sonst nicht erlauben würde oder erlauben kann, und das macht am Ende bei aller Narretei auch noch Sinn.

Die Frage bleibt wohl: Und was ist am Aschermittwoch? Wenn alles vorbei ist? Der Rausch verflogen, die Maskerade abgeschminkt, das „andere Ich“ eingepackt ist bis zum nächsten Jahr?

Vielleicht ist es ja angebracht, die anderen 362 Tage nicht nur die gewohnten „Rollen“ zu spielen, sondern zu lernen, wirklich selbst zu sein und mich selbst zu entdecken: Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was lebt da innen drin mir, auch wenn ich es so oft nicht zeigen will oder kann, weil es nicht opportun scheint?

In der Bibel findet man folgende Worte dazu (Psalm 139): „Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“

Wenn ich in dieser Weise erkannt bin – warum mich noch verstecken? Wenn ich so, wie ich bin, angenommen bin – warum mich noch fürchten vor irgendwelchen Autoritäten? Wenn ich mich so in Gott bergen kann, warum dann nicht einfach zu mir selbst stehen und ich selbst sein – ohne Maskerade, ohne Verbiegen, ohne Verstecken?