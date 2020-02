Fußball : SGE Bedburg-Hau erkämpft in Unterzahl einen Punkt

Bedburg-Hau Der Landesligist erzielt beim 1:1 gegen den TSV Meerbusch II nach der Roten Karte für Falko Kersten noch den Ausgleich. Robin Deckers belohnt das Team für sein Engagement mit dem Tor in der 85. Minute.

Sebastian Kaul nannte einen einfachen Grund für die besondere Energieleistung seiner Mannschaft. „Wir können schlecht verlieren“, sagte der Trainer der SGE Bedburg-Hau am Mittwochabend nach der Heimpartie gegen den TSV Meerbusch II, in der sich der Fußball-Landesligist in Unterzahl nach der Roten Karte für Falko Kersten (70.) noch ein 1:1 (0:1) erkämpft hatte. Robin Deckers machte den Punktgewinn mit seinem Treffer in der 85. Minute perfekt.