Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve beendet Durststrecke mit 3:0-Heimsieg

Kleve Die Mannschaft vom Bresserberg kann doch noch gewinnen. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge liefern die Rot-Blauen gegen die Spvg Schonnebeck eine starke Vorstellung.

Wer sagt es denn: Der Besuch eines Fußballspiels am Klever Bresserberg kann doch noch Spaß machen. Oberligist 1. FC Kleve, der in der sportlich mittlerweile bedeutungslosen Aufstiegsrunde zuletzt vier Spiele verloren hatte, beendete am Freitagabend seine Durststrecke. Und zwar auf recht eindrucksvolle Weise. Die Rot-Blauen, die unter anderen erneut ohne ihren verletzten Torjäger Danny Rankl auskommen mussten, schlugen die Spielvereinigung Schonnebeck mit 3:0 (0:0). Ein bemerkenswertes Resultat, da es sich bei den „Schwalben“ aus Essen bekanntlich nicht gerade um Laufkundschaft handelt. Die Spielvereinigung hatte zuvor Auswärtssiege im Derby beim ETB Schwarz-Weiß und beim TVD Velbert gefeiert.