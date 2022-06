Kleve : Tiergarten will Zweifarbtamarine retten

Deutschlandweit gibt es nur zwei Zoos, die Zweifarbtamarine halten. Der Tiergarten in Kleve soll der dritte werden. Dafür werden nun Spenden gesammelt. Foto: Tiergarten Kleve

Kleve Der Klever Zoo soll sich zu einem Zentrum für Natur- und Artenschutz entwickeln. Nun könnte ein weiterer Meilenstein folgen: Im Spätsommer soll eine seltene Affenart einziehen. Crowdfunding soll das Vorhaben finanzieren.

Von Maarten Oversteegen

Der Klever Tiergarten will an Bedeutung gewinnen. In der Region, vor allem aber auch darüber hinaus. Es soll im Zoo um mehr gehen als das bloße Bestaunen der Tiere. Leiter Martin Polotzek will ein modernes Natur- und Artenschutzzentrum auf die Beine stellen. In zwei Wochen wird der Tierarzt seinen Masterplan für die Entwicklung des Tiergartens vorstellen – und damit ein Ausrufezeichen setzen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Zoo, der mit seiner Erhaltungszucht Tierarten vor dem Aussterben rettet, ist nun auch die Ankündigung, dass zwei Zweifarbtamarine gen Kleve ziehen.

„Die Entwicklungen in der Neuausrichtung des Klever Tiergartens zu einem modernen Natur- und Artenschutzzentrum gehen mit großen Schritten voran. Derzeit bauen wir eine neue Anlage für Zweifarbtamarine, die aktuell als vom Aussterben bedroht auf der Roten Liste gelistet werden und damit eine der seltensten Affenarten der Welt sind“, sagt Martin Polotzek. Aufgrund der Abholzung der Wälder und der Fragmentierung des eigentlichen Lebensraums – der brasilianische Bundesstaat Amazonas – ist die Population der Affen dramatisch geschrumpft. Am wohlsten fühlen sich die Tiere in Regenwäldern, Flachlandwäldern oder Sumpfgebieten.

Zweifarbtamarine fallen nicht nur durch ihren schwarzen und haarlosen Kopf, sondern auch durch ihre Art der Kommunikation auf. Die Affen interagieren mit einem Zungenflackern. Die Zunge bewegt sich aus dem Mund rein und raus. Die Bewegungen können Wut oder Neugierde ausdrücken, zudem werden sie als Erkennungssignal im Dschungel genutzt.

Deutschlandweit gibt es nur zwei Zoos, die Zweifarbtamarine halten. Der Tiergarten soll der dritte werden. „Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms wurden uns zwei Tiere zugeteilt, die noch im Spätsommer dieses Jahres nach Kleve ziehen sollen. Damit halten wir dann nicht nur eine der seltensten Affenarten der Welt, sondern wir möchten uns langfristig auch an der Erhaltungszucht dieser faszinierenden Primaten beteiligen“, so Polotzek, der seit Anfang 2021 Tiergarten-Chef ist.

Die Tiere leben aktuell im französischen Lyon. „Ohne die Erhaltungszucht in Zoos würde die Zweifarbtamarine aussterben. Für uns ist es eine Ehre, zum Erhalt dieser faszinierenden Tierart beitragen zu können“, sagt Martin Polotzek. Die neue Affen-Anlage wird aktuell bereits errichtet, sie soll höchsten Ansprüchen genügen. „Wir wollen eine Anlage bauen, die brasilianisches Flair und den dortigen Lebensraum nach Kleve transportiert. Es geht weg von massiven Gittern, hin zu authentischen und offenen Anlagen. Wir empfinden für die Zweifarbtamarine ein Trockengebiet in einem früheren Fluss nach“, so der Leiter. Zudem soll ein im Winter beheizbares Häuschen eingerichtet werden.

Doch der Tiergarten braucht noch Unterstützung bei der Finanzierung des Projekts. „Wir sind auf Spenden angewiesen und so haben wir eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der jeder einfach und unkompliziert für unsere neue Affenanlage spenden und so seinen Beitrag zum Artenschutz leisten kann“, sagt Polotzek. Im Internet unter www.viele-schaffen-mehr.de kann jeder, der den Tiergarten unterstützen möchte, noch bis August einen Betrag seiner Wahl spenden. Zu jeder Spende gibt die Volksbank Kleverland noch einmal zehn Euro obendrauf.

„Wer bei unserer Crowdfunding-Aktion mitmacht, erhält nicht nur eine steuerwirksame Spendenquittung und tut mit seiner Spende etwas Gutes, er hat auch die Möglichkeit, tolle Goodies aus dem Tiergarten zu erhalten: So gibt es neben Postkarten und Magneten der neuen, seltenen Affenart auch Backstageführungen, exklusive Namensrechte an der neuen Anlage sowie einen exklusiven Abend im Tiergarten Kleve“, so Polotzek. In den ersten Tagen sind bereits 1000 Euro zusammengekommen, doch es gibt noch Luft nach oben.

Bislang hat der Tiergarten in diesem Jahr knapp 50.000 Besucher empfangen. „Das sind sehr ordentliche Zahlen, und auch die Schulführungen laufen nun nach Corona wieder an. Insgesamt wollen wir in diesem Jahr eine sechsstellige Gäste-Zahl erreichen. Das halte ich für sehr realistisch“, sagt der Tiergarten-Chef, der den Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit seit Amtsantritt deutlich erhöht hat.