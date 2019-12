Bürgermonitor : Betrunkene Jugendliche lassen Müll zurück

Vor der Hochschule Rhein-Waal steht ein Tisch mit Bänken. Dieser Platz ist bei Jugendlichen bliebt. Sie feiern dort, entsorgen aber den Müll nicht. Foto: Christian Wimmer

Kleve Am Spoykanal, in Höhe der Hochschule Rhein-Waal, gibt es ein Müllproblem. Die Stadt will jetzt einschreiten.

Hier ist ein schöner Platz. Direkt am Wasser des Spoykanals. Der Blick geht auf das schmucke Bibliotheksgebäude der Hochschule Rhein-Waal, am Horizont zeigt sich die Schwanenburg, das Wahrzeichen Kleves. Der Tisch und die drei Bänke laden zum Verweilen ein. Doch nicht samstagmorgens. Denn dann bietet der Platz in schöner Regelmäßigkeit einen sehr unschönen Anblick. Leere Glasflaschen und Zigarettenschachteln, Chipstüten und allerlei sonstiger Müll liegen auf Tisch und Bänken.

Auf das Problem machte unser Leser Christian Wimmer den Bürgermonitor der Rheinischen Post aufmerksam. Er kommt dort regelmäßig freitags und samstags mit seinem Fahrrad vorbei. Wimmer hat beobachtet, dass sich an der Sitzgruppe vor allem freitagsabends Jugendliche aufhalten, die, wenn sie den Platz wieder verlassen, einfach ihren Müll liegen lassen. „Ich möchte die Gruppen, die sich dort einfinden, nicht alleine ansprechen. Vermutlich werde ich dann noch angegriffen. Die Polizei habe ich allerdings noch nicht angerufen“, schreibt Wimmer.

Wir haben die Klever Stadtverwaltung mit Wimmers Aussagen konfrontiert. Die Situation sei sowohl der Stadt als auch der Hochschule Rhein-Waal bekannt, so Stadt-Sprecher Jörg Boltersdorf. „Zeitweise wurden dort Jugendliche im angetrunkenen Zustand angetroffen“, sagt er. Daraufhin habe der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) hat daraufhin die Örtlichkeit an dem Gelände der Hochschule Rhein-Waal in unregelmäßigen Abständen kontrolliert und veranlasse bei Feststellungen ordnungsbehördliche Maßnahmen. Dazu gehöre, so Boltersdorf, Platzverweise zu erteilen oder Verursacher bei wilden Müllkippen zu ermitteln, sofern dies möglich sei. „In Zukunft wird der Ordnungs- und Servicedienst die Örtlichkeit verstärkter kontrollieren“, verspricht er.

Auch die Hochschule Rhein-Waal wolle dazu beitragen, dass sich die Situation dort besser. „Nach Rücksprache mit der Hochschule Rhein-Waal wird die Campusaufsicht den Platz, welcher nicht zum Hochschulgelände gehört, im Blick halten und gegebenenfalls den Ordnungs- und Servicedienst einschalten“, sagt Boltersdorf.