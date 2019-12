Kreisliga B : Siegfried Materborn setzt Erfolgsserie fort

Materborns Merlin Pastoors zeigte gegen Schottheide eine starke Vorstellung. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve-Geldern Die Begegnungen der Kreisliga B im Überblick.

Alemannia Pfalzdorf II - SV Bedburg-Hau 3:4 (2:1). „In einem ausgeglichenen Spiel haben wir im Endeffekt nicht unverdient gewonnen. Der Sieg war wichtig für die Moral“, sagte SVB-Coach Ramon Zanelli. Christoph Tühl brachte den Gast in Front, Jonathan Helm glich aus, und Tobias van de Loo stellte auf 2:1. Nils Mildenberger erhöhte, doch Zoher Kalmoua sowie André Schwarz per Doppelpack tüteten den Auswärtssieg ein.

Siegfried Materborn - SV Schottheide-Frasselt 4:3 (2:2). Miguel Wurring und Merlin Pastoors per Elfer markierten die Führung der Hausherren, aber Tristan Zwartjes und Julian Peters egalisierten. Nach Wiederanstoß schossen Tim Helmus sowie erneut Wurring Siegfried nach vorne, bevor Zwartjes per Strafstoß verkürzen konnte. „Das war ein gutes B-Ligaspiel von beiden Seiten mit schönem Fußball und schönen Toren,“ meinte Ingo Pauls.

TuS Kranenburg - SGE Bedburg-Hau II 2:1 (2:0). „Wie bei einem Überfall kamen wir über unsere Gäste, die einen Punkt verdient hätten“, meinte TuS-Coach Dragan Vasovic. Bereits nach acht Minuten gelangen Marco Berson per Kopf und Philipp Roosen die TuS-Führung. Kai-Fabian Kersjes hatte Pech mit einem Lattenschuss. In Hälfte zwei waren die Gäste am Drücker und kamen durch Matthias Rausch zum Anschluss.

SGE Bedburg-Hau III - SV Rindern II 1:1 (0:0). „Weil wir in Hälfte eins klarste Chancen vergaben, ließen wir den Gast am Leben, der aber auch gute Chancen besaß. Wir können mit dem Remis zufrieden sein“, sagte SGE-Coach Björn Mende. Nach einer schönen Kombination vollendete Alexander Verrieth (65.) zum 0:1. Die SGE verstärkte den Druck und Daniel Moß (85.) sorgte per Kopf für den Ausgleich.

BV DJK Kellen II - Viktoria Goch II 0:6 (0:3). Gut erholt von dem 2:3 am Donnerstag zeigten sich die Gocher in Kellen, obwohl sicherlich die zwei Roten Karten von Robert Wienke und Thomas Mrozowski (25., 76.) sowie das Gelb-Rot von Adrian Stepaniak (50.) in ihre Karten spielten. Bis zur Pause führte die Elf von Ernes Tiganj durch Marvin Gisberts (2) und Marek Syncerz 3:0. In Hälfte zwei erhöhte Jean-Niclas Wicka, ehe Gisberts per weiteren Doppelpack alles klar machte.

SuS Kalkar - BV DJK Kellen 1:1 (0:0). „Wir hatten in Hälfte eins mehr vom Spiel, ohne richtige Chancen zu kreieren. Es war nach einem zerfahrenem Match ein gerechtes Ergebnis,“ sagte SuS-Coach Dennis Thyssen, dessen Torjäger Paul Schoemaker per Elfer das 1:0 besorgte. Kevin Wilsch glich in Minute 84 für die Gäste aus. „Das Remis geht in Ordnung“, sagt André Hoedemaker.

SG Keeken/Schanz - DJK Appeldorn 3:2 (1.2). Obwohl die SG um Trainer Stefan Stang 0:2 im Hintertreffen lag, drehte sie die Partie noch zu ihren Gunsten. DJK-Goalgetter Yannick Neinhuis netzte per Doppelpack zum 0:2 ein, ehe Niklas Adomeit verkürzte. Simon Berressen (80., 88.) avancierte zum Matchwinner. „Es war schwer, wir mussten uns strecken“, so Stang.