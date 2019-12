Fußball-Landesliga : SGE: Kresimon gleicht mit dem Schlusspfiff aus

SGE Bedburg-Hau - Wesel-Lackhausen Landesliga. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Landesligist SGE Bedburg-Hau liegt beim VfL Rhede mit 0:2 zurück, kämpft sich in der Schlussphase aber sensationell zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Hecht

Erst schwach gespielt, dann spät gejubelt: Über weite Strecken enttäuschte der Landesligist SGE Bedburg-Hau gestern Nachmittag beim VfL Rhede, sicherte sich nach einem 0:2-Rückstand mit zwei späten Toren allerdings noch einen Punkt – durchaus glücklich. Mit einer starken Punkteausbeute von 28 Zählern verabschiedet sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul damit in die wohlverdiente Winterpause.

Aktuell reicht es für Tabellenplatz sieben. Der 40-jährige Übungsleiter bilanzierte nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es war für uns wie ein gefühlter Sieg. Die äußeren Bedingungen mit dem Wind haben uns in Halbzeit eins große Probleme bereitet. Aber nach der Pause hatten wir dann die Vorteile und haben uns das Remis am Ende auch verdient.“

Info So spielte Bedburg-Haus SGE beim VfL Rhede VfL Rhede: Kaiser – Schroer, Top, Lübbe – Görkes, Boche, Bölting – Glouhtchev (90. Teriete), Hahm (90.+3 Thieler), Göring – Lechtenberg (86. Oenning). SGE Bedburg-Hau: Olschewski – Ehrhardt, Kresimon, Kaul, Tekaat – Wensing (77. Nakotte), Claaßen (37. Müller) – Rode, Klunder, Deckers - Kersten. Tore: 1:0 Top (26.), 2:0 Hahm (33.), 2:1 Klunder (84.), 2:2 Kresimon (90.+5) Schiedsrichter: Janne Kühnel (Bottrop) Zuschauer: 150

In den ersten den ersten 45 Minuten lief es für den Landesliga-Aufsteiger alles andere als rund. Trotz der kurzfristigen Comebacks der beiden Offensivwaffen Falko Kersten und Robin Deckers kam Bedburg-Hau überhaupt nicht in Fahrt, hatte vor allem auch Probleme mit dem starken Gegenwind, der über den Rheder Rasen wehte. Doch das war keine Entschuldigung dafür, dass der VfL Rhede mit einem Doppelschlag in der Mitte der ersten Halbzeit auf die vermeintliche Siegerstraße abbog. In Minute 26 besorgte Calvin Top das 1:0 für seine Farben. Dann erhöhte Florian Hahm wenig später zur 2:0-Führung (33.).

Nach dem Seitenwechsel kam die Eintracht zunächst nicht besser in Fahrt und hatte sogar Glück, dass der Gastgeber im heimischen Besagroup-Sportpark weitere Gelegenheiten nicht nutzte, um den Vorsprung weiter in die Höhe zu schrauben. Einmal klärte Kaul einen Abschluss der Schwarz-Weißen auf der Torlinie, in der nächsten Aktion rauschte das Leder knapp am Pfosten vorbei. Erst nach einer Stunde wurden SGEler zielstrebiger und probierten es jetzt auch mit Rückenwind vorwiegend mit langen Bälllen. In der 84. Minute hatte Bedburg-Hau den ersten Geistesblitz, als Sebastian Kaul mit einer butterweichen Flanke von der rechten Seite in der Mitte Christian Klunder fand, der per Kopfball den 1:2-Anschlusstreffer erzielte.

Die Schlussphase sollte also dann doch nochmal spannend werden, die SGE Bedburg-Hau versuchte mit allen Mitteln, nun doch noch einen Punkt mit an die Hasselter Schulstraße zu nehmen. Die Platzherren trafen in der Zwischenzeit noch einmal mit einem eigentlich nicht so gewollten Schuss den Querbalken, dann gab es noch vier Minuten Nachspielzeit.