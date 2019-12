Spielschar Materborn : Spielschar begeisterte viermal mit Schwank

Kleve-Materborn Materborner Volksbühne sucht dringend neue Schauspieler sowie Mitarbeiter für Technik und Bühnenbau

Als Spielleiter Franz-Josef Bünis und der Vorsitzende der KAB-Spielschar Materborn, Edmund Raadts, den Darstellern als Anerkennung für die schauspielerischen Leistungen ein Blumenangebinde überreichten, hatten die Zuschauer ihren Dank schon mit einem kräftigen Schlussapplaus gezeigt. Die Theaterbesucher in der Aula der Joseph Beuys Gesamtschule in Kleve kamen bei den vier Aufführungen des Schwankes „De Queen van et Queekendärp“ denn auch wieder einmal voll auf ihre Kosten. Das Publikum hatte einen Heidenspaß.

Die Arbeit hat sich gelohnt, denn dieser deftige Schwank nach K. Hansen begeisterte das Klever Publikum, aber auch viele Gäste von auswärts. Es stimmte aber auch alles: Bühnenbild, Kostüme, Requisiten, Maskerade und nicht zuletzt die hervorragenden Leistungen der Laienspieler. In diesem vergnüglichen Mundartstück, das Spaß machte und trotz aller Gaudi Niveau bot, standen in Top-Form auf der Bühne: Angelika Berson, Friederike Brückner, Rositha Kramer, Helmut Lange, Hans-Jürgen Liffers, Yvonne Liffers und Lisbeth Wille.

Alle Aufführungen waren aus einem Guss. Das Publikum spürte die ehrliche Begeisterung und Hingabe der Darsteller, war von Anfang an in prachtvoller Stimmung und wurde zu Beifallsstürmen und Sonderapplaus hingerissen. Die Komödie strotzte vor Temperament und witzigen Einfällen. Die Zuschauer fanden an der von Kathrin Burger und Helmut Lange lebendig in Szene gesetzten plattdeutschen Komödie genüsslichen Gefallen.Einen besonderen Beifall erhielt das von Carolina Ziska-Lange gestaltete Bühnenbild. Eine bühnengerechte Maskerade besorgte Margret Sweeren, und als Souffleuse fungierte Kathrin Burger. Eingeschlossen in diesen Applaus waren auch die Bühnentechniker um Hans Gysbers und Jakob Rinke sowie die vielen anderen Mithelfer im Hintergrund.