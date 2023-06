Austauschschüler in Kleve Stein-Gymnasium bekommt Besuch aus Frankreich

Nach der Ankunft in Kleve verbrachten die französischen Austauschschüler das Wochenende in den Gastfamilien und erkundeten die Umgebung. Der erste gemeinsame Schultag in Kleve begann dann mit einem typisch deutschen Brötchen-Frühstück in der Mensa. Im Anschluss daran zeigten die Schüler den Franzosen die Schule und saßen gemeinsam im Unterricht. Besonderes Highlight: natürlich der Französischunterricht.