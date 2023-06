Interkommunale Zusammenarbeit Kalkar und Rees starten gemeinsame Rufbereitschaft

Jahrelang musste sich die Stadt Kalkar um ihre Erreichbarkeit in der Nacht oder an Wochenenden und Feiertagen keine Sorgen machen: In Zusammenarbeit mit der Stadt Xanten war eine gemeinsame Rufbereitschaft für das Ordnungsamt geregelt. Bis die Stadt Xanten diesen Vertrag auflöste und Kalkar damit in Bedrängnis brachte. Denn eine eigene Bereitschaft zu organisieren, ist aufwendig und insbesondere mit dem vorhandenen Personal kaum zu stemmen. Es musste eine Lösung gefunden werden, was jetzt offenbar gelungen ist. Besprochen wird das Thema in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22. Juni, 18 Uhr im Rathaus. Dem Rat wird empfohlen, die Vereinbarung zu beschließen.