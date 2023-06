Witwe nach Unglück auf der Maas „Der Unfall hat alle Träume durchkreuzt“

Was ein erholsames Pfingstwochenende mit der Familie in den Niederlanden werden sollte, endete für Piotr (37) und Martin (35) in einer Tragödie. Die beiden Polen, wohnhaft im Ruhrgebiet, wurden bei einem nächtlichen Angelausflug von der Strömung der Oude Maas bei Heijen unweit der Grenze zu Goch in die Tiefe gerissen, nachdem ihr Boot gegen 2.30 Uhr gekentert war. Das rettende Ufer war für die Freunde unerreichbar, die Einsatzkräfte kamen zu spät. Am Nachmittag des Pfingstsamstags wurden flussabwärts die Leichen der beiden gefunden. Ein dritter Hobbyangler hatte sich retten können.