2350 Euro Spende für WDR-Aktion Leverkusener Schüler machen „Weihnachtswunder“ wahr

Der Geschwindigkeitsmesser am Rennrad von Lehrer Mario Michel zeigte exakt 12.48 Uhr und rund 40 Kilometer, als er mit drei seiner Kollegen und 16 Schülern des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums auf dem Platz vor dem Schauspielhaus in Düsseldorf ankam. Neben guter Laune im Gepäck: eine Spende fürs „Weihnachtswunder“ von WDR2 und Aktion Deutschland Hilft. Denn wie schon im vergangenen Jahr sammelt der Radiosender unter der Leitung bekannter Moderatoren wie Steffi Neu und Sabine Heinrich Geldbeträge für Partnerprojekte des Bündnisses – in diesem Jahr: Mütter in Not. Die Schülerschaft des Leverkusener Gymnasiums zeigte sich davon begeistert, wollte ebenfalls ihren Beitrag leisten und brachte die Summe per Drahtesel am Montag persönlich in die Landeshauptstadt.