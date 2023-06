Offizielle Funktion für Kulttrainer Georg Mewes jetzt Sportlicher Leiter beim 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve hat den Klassenerhalt in der fünfthöchsten deutschen Liga seit anderthalb Wochen sicher. Am Sonntag unterlagen die Rot-Blauen zum Saisonabschluss mit 0:4 beim VfB Hilden und belegten am Ende Platz 15. Bis Anfang Juli befinden sich die Oberliga-Akteure nun in der Sommerpause. Der Kader steht in weiten Teilen, einzig die Vertragsverlängerung von Angreifer Pascal Hühner ist noch fraglich.