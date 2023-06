Trotz Rücklagen Erhebliche Mehrkosten für Klever Etat

Der Kämmerer der Stadt Kleve, Klaus Keysers, hatte in einem Atemzug die Rücklagen der Stadt um zehn Millionen Euro auf über 40 Millionen Euro erhöht und zugleich zur Konsolidierungsrunde eingeladen. Eine Runde, die zum regelmäßigen Sparen führen soll. Und das in Millionenhöhe. Keysers weiß, dass das auf den ersten Blick widersprüchlich klingt und die Stadt eigentlich mit ihrem dicken Rücklagenpolster beruhigt in die Zukunft schauen könnte. Doch der Schein trügt: Diese Zukunft ist für den Haushalt der Kreisstadt alles andere als rosig, wenn man nicht eine konsequente Haushaltsdisziplin an den Tag legt.