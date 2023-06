Stadtrat muss beschließen Wird Altenheim an Briener Straße gebaut?

Begeistert war die Klever Politik im Bauausschuss der Stadt nicht, als sie mehrheitlich den neuen Bebauungsplan für die Brache zwischen Brienerstraße, Leinpfad und Spoykanal für den Satzungbeschluss empfehlen musste. Musste, weil es dort eine Veränderungssperre gibt, die eine massive Bebauung nach dem alten noch geltenden Bebauungsplan ausschließen soll und jetzt abläuft, so dass ein Beschluss in der kommenden Ratssitzung her muss.