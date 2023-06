Klever Schulleiter in der Ukraine Helfen als moralische Verpflichtung

Pfingsten 2023. An der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve stehen bald die Zeugniskonferenzen an. Einer der wichtigsten Termine im Schuljahr. Natürlich auch für Schulleiter Christoph Riedl. Doch bevor es mit den Konferenzen losgeht, muss der 54-Jährige noch etwas anderes Wichtiges erledigen. Er steigt in seinen alten Kombi und fährt in die Ukraine. Kriegsgebiet. Das Auto ist randvoll mit Hilfsgütern: Hygieneartikel, Lebensmittel, Medikamente. So viele, dass die Stoßdämpfer des alten Kombis auf den groben Kopfsteinpflastern von Lwiw im Westen der Ukraine später an ihre Grenzen kommen werden.