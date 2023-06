Kreative Kinder Piratenmusical in Kalkar

Das Schulzentrum hatte sich in eine aufregende Piratenwelt verwandelt, um der passende Rahmen für das Kinder-Musical „Helden der Meere“ zu sein. Mit zwei Aufführungen an einem Nachmittag wurden die Erwartungen der Organisatoren weit übertroffen. Eltern, Großeltern und Freunde der Darsteller fanden sich so zahlreich ein, dass der „Theatersaal“ zweimal ausgebucht war. Das Projekt wurde finanziell vom Bundesmusikverband gefördert. Diese Unterstützung ermöglicht es, nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie Kinder durch besondere Veranstaltungen an die Musik heranzuführen.