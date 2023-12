Dossier über Alfons Freistühler Klever Schulleiter missbrauchte mindestens 25 Kinder und Jugendliche

Nach Veröffentlichung des Falls in den Medien gab es bis zum September – dieser Datenlage entspricht das Dossier – elf weitere Meldungen von Betroffenen und sogenannten Wissensträgern mit konkreten Vorwürfen. Nach Auswertung der Vorwürfe wird im Dossier das Fazit gezogen, dass Freistühler zwischen etwa 1960 und den frühen 1980er-Jahren weitgehend während gemeinsamer Urlaube, in seinem Klever Haus, in einem Pfarrhaus und in seinen Schulbüros Missbrauch an mindestens 25 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren beging, wobei Doppelzählungen nicht auszuschließen seien. Von den 25 Kindern seien fünf Mädchen gewesen.