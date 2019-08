Donsbrüggen : Goldjubiläum mit ABBA-Songs

Donsbrüggen Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen feiert seinen 50. Geburtstag am Samstag, 31. August, mit einem bunten Programm im Festzelt.

(RP) 50 Jahre Heimat- und Verkehrsverein: Das muss gefeiert werden und zwar am Samstag, 31. August, mit einem bunten Programm ab 18 Uhr im Festzelt auf dem Dorfplatz. Ab 19.15 Uhr tritt die niederländische ABBA-Tribute-Band auf, die der ausländischen Presse zufolge eine der weltbesten ABBA Tribute Bands ist. Noch vor wenigen Monaten hatten sie einen großen Auftritt im Goffert-Stadion in Nijmegen. Für 90 Minuten spielen sie die Hits von ABBA aus den 70er und frühen 80er Jahren.

Karten gibt’s noch im Vorverkauf für 28 Euro (bei Manfred des Haan, Kranenburger Straße 34 in Donsbrüggen, Telefon 02821 18409); an der Abendkasse kosten die Karten 30 Euro.

Der Festtag 31. August startet auf dem Dorfplatz an der Kranenburger Straße in Donsbrüggen mit einer ökumenischen Andacht im Zelt um 10.30 Uhr, danach folgen der Festkommers und ein Frühschoppen, begleitet vom bekannten „Duo Illusion“. Conférencier ist Hans-Peter Kempkes. Das Jugendorchester Wissel, der Musikverein Zyfflich und die Batavorium Pipes and Drums Nijmegen ziehen ab 14.30 Uhr in einem musikalischen Sternmarsch zum Dorfplatz, wo sie ab 15 Uhr für jeweils 30 Minuten spielen werden. Im Festzelt werden zudem bis gegen 17 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen hat sich viel Mühe gemacht, zu seinem 50-jährigen Bestehen ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm anzubieten und freut sich sehr, diesen Tag mit vielen Besuchern zu feiern.