Fußball : Mehr Disziplin am Rand

Kreis Kleve Der DFB hat vor der Saison 19/20 einige Regeln geändert. Trainer, die sich nicht sportlich verhalten, sehen jetzt die gelbe oder rote Karte. Ab wann sie gesperrt werden, entscheidet sich heute. Reaktionen im Kreis gehen auseinander.

Der Klever Landesliga-Schiedsrichter Elias Papke begrüßt hingegen die Regelreform ausdrücklich: „Nun ist es für den Trainer und die Zuschauer transparenter, wann der Schiedsrichter ermahnt und wo Grenzen überschritten werden“, erklärt er. Mit der Änderung wurde zuletzt auch Umut Akpinar, Trainer des Oberligisten 1. FC Kleve, konfrontiert. Als seine Kicker unter der Woche beim 1. FC Monheim gastierten, fuhr ihn der Assistent an der Seitenlinie an: „Noch so´n Ding und Sie sehen die gelbe Karte.“ Zuvor hatte der Übungsleiter eine Entscheidung des Unparteiischen lautstark kommentiert, zudem wutentbrannt gegen die Plexiglasscheibe der Trainerbank geschlagen. Doch die Ermahnung wirkte. Zwar quittierte er den Ordnungsruf des Linienrichters nur mit einem Kopfschütteln, in der Folge aber agierte er in seiner Coachingzone wesentlich ausgeglichener.

Jan Kilkens, Trainer des Bezirksligisten Viktoria Goch, sagt: „Von all den Regeländerungen in diesem Jahr bin ich nicht begeistert.“ Zwar müsse sich ihm zu Folge jeder auf der Bank „normal verhalten“, insbesondere der Cheftrainer habe eine Vorbildfunktion. „Doch Fußball ist ein Emotionsspiel. Es wird nicht gelingen, die Emotionen aus dem Spiel zu holen. Wir Trainer müssen jetzt noch viel mehr aufpassen, was wir sagen und tun“, sagt Kilkens weiter. Schon in der vergangenen Saison habe er die Hartnäckigkeit von Unparteiischen kennengelernt. Bei der Begegnung seiner Elf gegen den Ligakonkurrenten TSV Wachtendonk-Wankum wurde er des Feldes verwiesen. Damals trat er mit dem Schiedsrichter in eine hitzige Debatte. „Er schickte mich runter, obwohl ich nur gesagt hatte: ´Hallo, das war Einwurf für uns´. In der Halbzeitpause hat dann auch der Trainer von Wa.-Wa. gesagt, dass diese Entscheidung falsch war. Doch der Schiri antwortete stur: ´Die Entscheidung steht.´“ Die Konsequenz für Kilkens: der Gang auf die Tribüne und eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro.