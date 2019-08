Bilanz : Wirtschaftsförderung legt Jahresbericht vor

Kreis Kleve Besonders die „Gründerland“-Veranstaltungen im Kreis Kleve trafen auf riesiges Interesse.

1200 Interessierte seien in den 16 Städten und Gemeinden des Kreisgebietes Gäste der Gründer-Veranstaltungen und -seminare gewesen. „Es ist den Organisatoren dieser Reihe gelungen, allerorten genau das attraktive, niveauvolle Umfeld zu bieten, in dem sich Gründergedanken eindrucksvoll formulieren und austauschen lassen“, so Spreen. Sparkassen wie Volksbanken als Förderer der Reihe, so der Landrat, hätten unter Beweis gestellt, dass partnerschaftliches Miteinander in unserem Kreis vielen gut tue – auch Gründungswilligen in einem gründerfreundlichen Kreis Kleve.