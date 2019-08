Kleve : Welcome-Center mitten in der Stadt

Das Welcome Center wurde von Lisa-Design aus Essen gestaltet, beim Ausbau der Büros waren Hülsmann-Rhieme-Minor-Architekten beteiligt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Hochschule Rhein-Waal ist mit ihrer Studienberatung mitten in die Stadt gezogen. Im Gebäude der Deutschen Bank richtete die HSRW Büros und Studienberatung ein. Präsident Oliver Locker-Grütjen eröffnete das Center.

Im flotten Schwung schwingt sich eine orangefarbene Rampe durch den Raum, umrundet den im gleichen Schwung gezeichneten Tresen in der Mitte, über den ein knallbuntes zackiges Farbdesign vom Welcome Center der Hochschule kündet. Bunt, freundlich und offen präsentiert sich das neue Center der Hochschule Rhein-Waal im umgebauten ehemaligen Bürgerbüro der Stadt Kleve im Bau der Deutschen Bank. Damit rückt die Hochschule mitten in die Stadt. Hier begrüßt sie am „Infopoint“, wie es am Tresen leuchtet, die Studenten und nimmt sie in die Hochschulgemeinschaft auf.

Die Planer vom Essener Lisa-Design haben unter Leitung von Nicole Burke, Leiterin Dezernat Ressourcen der HSRW, und Julia Blank, HSRW-Bauwesen, den mit der neuen Rampe barrierefreien, farbenfrohen Auftritt gezeichnet. Das Center wurde jetzt von Hochschul-Präsident Oliver Locker-Grütjen zusammen mit Kanzler Michael Strotkemper eröffnet.

Im Welcome Center der Hochschule Rhein-Waal (v.l. Nicole Burke), Leiterin Dezernat Ressourcen, HSRW, Christian Schoofs (HSRW-Dezernent), Kanzler Michael Strotkemper, Präsident Oliver Locker-Grütjen, Architektin Julia Blanck (HSRW), Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer, Kämmerer Willibrord Haas (beide Stadt Kleve). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Die Anlaufstelle für alle Studenten Welcome Center Das Welcome Center der Hochschule Rhein-Waal ist eine zentrale Anlaufstelle, die von studentischen Tutorinnen und Tutoren angeboten wird. Standort Im Gebäude der Deutschen Bank hat die Hochschule 1600 Quadratmeter Bürofläche angemietet und umgestaltet. Hier stehen Tutoren und Mitarbeiter nach Termin-Absprache bereit. Studierende können aber auch ohne Termin kommen.

Hier kümmert sich das Team um Welcome-Center-Leiterin Julia Ilg um die großen und kleinen Probleme der Studierenden, gibt Ratschläge, berät in Studienfragen. „Wir arbeiten im Welcome Center mit studentischen Tutoren, die den Neuen den Weg zu den verschiedenen Anlaufstellen der Hochschule zeigen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und vor allem das Gefühl geben sollen: Du bist nicht alleine“, erklärt Julia Ilg das Prinzip des Centers.

Auch die Internationalen der Hochschule stehen im Fokus der Mitarbeiter und Tutoren: „Wir wissen, wie es sich anfühlt von einem anderen Land hierher zu kommen, alle nötigen Unterlagen zusammen zu sammeln und sich dann – endlich angekommen – immer wieder neu an unterschiedlichste, oft unerwartete Situationen anpassen zu müssen. Deshalb bemühen wir uns intensiv, unseren Internationalen bei allen Fragen Rede und Antwort zu stehen“, sagt Ilg. Und selbst wenn die neue Studenten keine Fragen haben, können sie einfach eine Runde plaudern kommen, lädt das Center ein, nicht alleine sein zu müssen. Zugleich ist das Welcome Center der Ort, an dem sich die Studierenden für ihre Studienfächer einschreiben

Angefangen hatte das Center im alten Hafenmeisterhäuschen, das bald zu klein war, zog in den Wissensspeicher und jetzt in den Bau der Deutschen Bank. Hier konnte die Hochschule 1600 Quadratmeter Bürofläche anmieten, ist mitten in der Stadt und doch in Sichtweite der Hochschule. „Das ist jetzt das Einfallstor der Hochschule in die Stadt aber auch das der Stadt in die Hochschule“, sagt Locker-Grütjen bei der Eröffnung. Es sei ein wunderbarer Ort für den ersten Kontakt. „Ich habe mich sofort wohl gefühlt und mich fast nochmal eingeschrieben“, sagt der Präsident.