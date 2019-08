Start in den Beruf : Klever Kreisverwaltung begrüßt die neuen Auszubildenden

Kreis Kleve Auf die zehn neuen Auszubildenden warten vielfältige Aufgaben.

Interessant und vielseitig werden die kommenden Jahre für die neuen Auszubildenden in der Kreisverwaltung Kleve auf jeden Fall. Denn die Vielfalt an Themen und Aufgaben in den sieben Fachbereichen mit 14 Abteilungen kann sich sehen lassen, so die Kreisverwaltung. Die zehn neuen Auszubildenden wurden jetzt von der Allgemeinen Vertreterin des Landrats, Zandra Boxnick, an ihrem ersten Tag im Kreishaus begrüßt.