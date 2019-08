Neuartiges Konzept : Bei der Shopping-Tour ein Auto kaufen

Eröffneten den Mini-Pop-Up-Store im ehemaligen Apollo-Optik-Gebäude (v. l.): Filialleiter Manfred Peters, Vermieter Heribert van Leewen, die Berater Erwin Knaub und Philipp Tempel, Anne Drewes von Mini Deutschland und Geschäftsführerin Marion Fett-Walter. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Mitten in der Klever Fußgängerzone hat der „Mini-Pop-up-Store“ eröffnet. Das Autohaus Fett & Wirtz verkauft dort die kleinen Flitzer und „Lifestyle-Accessoires“. Der Mietvertrag geht erstmal nur bis Ende dieses Jahres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Man(n) kennt das ja: Wenn die Frau sagt, dass sie „nur noch kurz ein paar Schminksachen kaufen möchte“, stellt sich einem selbst die Frage, wie die nächste Stunde totzuschlagen ist. Wer jetzt kein Raucher ist, hat mitunter ein Problem. Warum nicht einfach ein Auto kaufen? Diese Frage dürften sich in dieser Situation bisher die wenigsten gestellt haben. Marion Fett-Walter, Inhaberin des Autohauses Fett & Wirtz, findet sie aber durchaus berechtigt. Denn Gelegenheit dazu bietet sie jetzt potenziellen Kunden – mitten in der Klever Fußgängerzone.

Auf Höhe der Neuen Mitte, dort wo früher Apollo Optik untergebracht war, hat der „Mini-Pop-up-Store“ eröffnet. Ein Autohaus auf Zeit und – Achtung, Wortspiel – im Mini-Format. Zwei Autos der BMW-Marke sind in dem Laden ausgestellt. Das war, rein logistisch, gar nicht so einfach. „Die gingen gerade so durch die Tür, und mehr hätten hier auch nicht hinein gepasst“, sagt Filialleiter Manfred Peters.

Info Ausstellungsfläche für Künstler Aufruf Das Autohaus Fett & Wirtz ist auf der Suche nach Künstlern, die im Mini-Pop-up-Store ihre Werke ausstellen möchten. Gattung Die Werke können Bilder oder Skulpturen sein.

Doch was genau ist ein Pop-up -Store? „Ich musste das auch erst mal googeln“, gibt Peters freimütig zu. Die Antwort lieferte ihm Wikipedia: Es handelt sich, so die online-Enzyklopädie, um ein „kurzfristiges und provisorisches Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben wird.“ Sechs Monate stand das Ladenlokal nach dem Umzug des Optikers in andere Räume leer. Anfragen gab es einige, doch darunter waren keine, die Vermieter Heribert van Leewen zusagten. „Einer wollte hier sogar ein Steak-Haus eröffnen. Ich finde jedoch, dass das nicht hierhin passt“, sagt van Leewen.

Dann setzte sich Marion Fett-Walter mit Heribert van Leewen zusammen. Die beiden wurden sich einig und besigelten einen Pachtvertrag – allerdings nur bis Ende des Jahres. „Das entspricht halt dem Wesen des Pop-up-Stores. Wir wollen das Konzept erstmal testen“, sagt Peters.

Zum Konzept gehören nicht nur die beiden Minis, sondern auch so genannte Lifestyle-Accessoires, die die Marke anbietet: Schirmmützen, Kapuzen-Pullover, T-Shirts, Jacken und Schirme. All das kann man an der Hagsche Straße 7 kaufen. Ein Produktberater ist werktags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 14 bis 18.30 für die Kunden da.

Mit dem Mini-Pop-up-Store begibt sich Kleve in die Liga der Großstädte, denn nur dort sind diese Geschäfte sonst ansässig. „Deutschlandweit hat Kleve den vierten Mini-Pop-up-Store“, sagt Anne Drewes von Mini Deutschland. Die Idee, so etwas in der Schwanenstadt anzusiedeln, erläutert Marion Fett-Walter so: „Wir sind zwar seit 2008 in Kleve an der Siemensstraße, doch viele wissen gar nicht, dass Mini hier vertreten ist.“ Sie hoffe, dass sich mit dem vorübergehenden Laden „neue Interessenten für die Marke finden. Vielleicht geht die Frau Shoppen und der Mann kommt in der Zwischenzeit in unseren Mini-Pop-up-Store“, sagt sie. Dort kann er dann nicht nur einkaufen, sondern etwa auch Probefahrten vereinbaren oder sich ein Auto konfigurieren lassen.