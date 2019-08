Treffen : IHK-Spitze zu Besuch bei Stefan Rouenhoff

Kreis Kleve Die IHK fordert dringende Vereinfachungen und Entlastungen, wenn die Wirtschaft sich im globalen Wettbewerb behaupten will.

„Die Unternehmen haben aufgrund landesspezifischer Steuern wie der Gewerbesteuer, dem Solidaritätszuschlag oder der EEG-Umlage einen erheblichen Wettbewerbsnachteil“, kritisiert Dietzfelbinger. Die IHK fordert dringend Vereinfachungen und Entlastungen, wenn die Wirtschaft sich im globalen Wettbewerb behaupten will. Einen Weg, um die Bedarfe der Wirtschaft und des Klimaschutzes zusammenzubringen, sieht Rouenhoff in der Bündelung klimabezogener Steuern zu einer transparent ermittelten CO2-Abgabe. Rouenhoff mahnte einen Bewusstseinswandel in der Wirtschaft an. „Die Digitalisierung wird sich umfassend auf den internationalen Handel und auf den deutschen Mittelstand auswirken. Wir werden den politischen Rahmen setzen, ihn ausfüllen müssen die Unternehmen“, so Rouenhoff. Er fordert, Spielräume zur internationalen Zusammenarbeit stärker zu nutzen und eine Finanzierung von Startups durch mehr Wagniskapital zu ermöglichen.