Minoritenplatz in Kleve : Klever Rathaus muss ausgebaut werden

Kleve Das als Platzreserve vorgesehene Rathausdach im „Kopfbau“ wird bis 2020 ausgebaut. Die Mittel dafür stehen im Nachtragshaushalt. Auch der Gebäudeteil der Kirche, den die Stadt wieder nutzen wird, wird saniert.

Um Rauers neue Mitarbeiter gut im Rathaus unterbringen zu können, muss die Ausbaureserve des 2016 bezogenen Neubaus angegriffen ausgebaut werden. „Das Geld dazu steht im Nachtragshaushalt bereit“, sagt Kleves Kämmerer Willibrord Haas am Rande der Eröffnung des Welcome-Centers der Hochschule Rhein-Waal in direkter Nachbarschaft des Rathauses (Bericht Seite C 2). Haas begrüßt auch, dass jetzt endlich der historische Teil zwischen städtischem Rathaus und Minoritenpfarre, der der Kirche gehört, saniert und so für eine Verwaltungsnutzung ausgebaut werden kann. Denn dort will die Stadt ebenfalls Räume nutzen – wie schon vor dem Neubau des Rathauses. Auch hier ist die Stadt am Innenausbau beteiligt, weil sie die Räume nutzen wird. Rauer zeigt sich zuversichtlich, dass der Ausbau im kommenden Jahr 2020 abgeschlossen werden wird. „Dann werden wir endlich mehr Luft für unsere Mitarbeiter haben“, sagt der Technische Beigeordnete.