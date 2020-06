Geiselnahme und Flucht aus der Forensik : Anklage gegen Ausbrecher erwartet

Bedburg-Hau Der kürzlich aus der LVR-Klinik Bedburg-Hau entflohene Patient sitzt noch in U-Haft.

Die Klever Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen den kürzlich aus der LVR-Forensik in Bedburg-Hau entflohenen Patienten, der sich zurzeit in Untersuchungshaft befindet. Das teilte Oberstaatsanwalt Günter Neifer auf Anfrage mit. Neifer geht davon aus, dass es zu einer Anklage kommen wird.

Der 43-jährige Patient hatte gemeinsam mit einem 37-jährigen Patienten am Montag, 25. Mai, in der Klinik in Bedburg-Hau eine Geisel genommen und mit einem Küchenmesser bedroht. Anschließend gelang ihnen die Flucht mit dem Auto ihres Opfers, das sie unverletzt zurück ließen. In Aachen kam es am Tag darauf zu einer erneuten Geiselnahme: Auf einem Spielplatz bedrohte der 37-Jährige eine Frau mit einem Messer. Daraufhin gab die Polizei Schüsse auf den Mann ab, er wurde tödlich verletzt. Der 43-Jährige kam in Untersuchungshaft.