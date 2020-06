Corona-Krise im Kreis Kleve : Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes

Analyse Kreis Kleve Die CDU im Kreis Kleve befindet sich in einem Dilemma. Auf der einen Seite möchte und muss sie sich mit der Problematik der Leiharbeiter befassen. Auf der anderen Seite fühlt sie sich verbunden mit Landrat Wolfgang Spreen. Dessen Krisenmanagement ist allerdings eine Katastrophe.

Zu Landrat Wolfgang Spreen wurde – im Übrigen nicht nur in dieser Zeitung – hinlänglich viel geschrieben. Der Tenor ist überall gleich. Man ist unzufrieden mit der Art und Weise des Krisenmanagements und der Kommunikation in der Corona-Krise im Allgemeinen und der Leiharbeiterproblematik im Besonderen. Im Sozialausschuss des Kreises Kleve am Dienstagnachmittag wurde das mehr als deutlich. Kritische Fragen der SPD-Fraktion wurden mit Verweis auf eine schriftliche Antwort des Landrates irgendwann in den nächsten Tagen nicht öffentlich diskutiert. Nur wenn es darum ging, auszuteilen, konnte Spreen etwas sagen. Zum Beispiel in Richtung Norbert Killewald und Thorsten Rupp von der SPD-Fraktion: „Wenn ich keine Lösung weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis... Seit 1,5 Jahren fällt Ihnen nichts Intelligenteres ein... Kritik macht Sie nervös, oder?“